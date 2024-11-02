Сенатор Карасин прокомментировал заявление Киева о стране-покровительнице в РФ
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Катар, ЮАР и Ватикан хотят стать покровителями украинцев в России, однако это требует обсуждения. Так в беседе с «Лентой.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Сенатор Григорий Карасин отметил, что стремление Катара, Южноафриканской Республики и Ватикана взять на себя роль покровителей украинцев, находящихся в России, требует серьезного обсуждения. Он охарактеризовал это как дипломатическое маневрирование с гуманитарной целью.
Данные страны могли бы предоставить помощь военнопленным, заложникам и детям, которые были депортированы, как отметил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Однако весь процесс должен соответствовать Женевским конвенциям, которые требуют подтверждения и согласия обеих сторон конфликта.
Карасин выразил готовность к переговорам и контактам, подчеркнув необходимость соблюдения справедливости и создания гуманитарной базы для таких отношений.
Ранее в Киеве заявили о желании одной из стран стать покровительницей украинцев в РФ.