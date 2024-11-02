В Киеве сообщили о желании одной из стран стать державой-покровительницей для оказания помощи украинским военнопленным, гражданским заложникам и депортированным детям, находящимся на территории России.

Такое заявление в соцсети Х сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, это шаг должен осветить сложную ситуацию с правами украинцев в условиях конфликта и обеспечить их защиту в соответствии с нормами международного права.

Механизм работы держав-покровительниц, прописанный в Женевских конвенциях, предполагает координацию усилий для защиты прав лиц, находящихся под стражей или в плену. Важно, что кандидатура страны-покровительницы должна быть утверждена как Москвой, так и Киевом.

В случае, если согласовать кандидатуру державы-покровительницы не удастся, свою роль в ситуации возьмет на себя Международный комитет Красного Креста (МККК).

На конференции по правам человека, прошедшей в Канаде с 30 по 31 октября, страны, включая Ватикан, Катар и Южно-Африканскую Республику (ЮАР), выразили заинтересованность стать посредниками в переговорах о возвращении депортированных украинских детей. Кроме того, Литва и Катар готовы выступить в качестве стран транзита для облегчения этой процедуры.

Ранее украинские власти предложили Красному Кресту участвовать в «мерах гуманитарного реагирования» в Курской области для мониторинга соблюдения международного гуманитарного права в соответствии с Женевской конвенцией 1949 года о защите гражданского населения во время войны. В Кремле это предложение восприняли как провокацию.

Украинская сторона с начала специальной военной операции (СВО) утверждает, что РФ намеренно перемещает на свою территорию украинских детей.

Министерство иностранных дел (МИД) России охарактеризовало эту тему как «приманку», направленную на привлечение как можно большего числа государств под предлогом решения якобы благородной задачи, с последующим использованием этого в контексте «формулы Зеленского».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал риск прекращения американской поддержки Украины при победе Дональда Трампа.