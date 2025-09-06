Сенатор Карасин раскрыл, что скрывается за призывом Путина к Зеленскому приехать в Москву

В интервью «Лента.ру» член Совета Федерации Григорий Карасин высказался о предложении президента России Владимира Путина организовать встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Москве.

Сенатор отметил, что российский президент надеется на встречу с украинским лидером наедине, без влияния «коалиции противников» мирного урегулирования.

«Складывается такое впечатление, что он (Владимир Зеленский — прим. ред.) сам себе не принадлежит. Он все время ездит советоваться с этой „коалицией нежелающих“ мирного урегулирования. Видимо, Зеленский к такому развороту событий не готов», — отметил Карасин.

Сенатор отметил, что простой обмен мнениями не приносит ни вреда, ни значительной пользы.

Напомним, Зеленский отказался от предложения Путина о переговорах в Москве и предложил российскому президенту провести встречу в Киеве.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем телеграм-канале поделился мнением, почему президент Украины Владимир Зеленский отказался совершить визит в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.