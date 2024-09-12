По словам главы Комитета верхней палаты парламента по международным делам Григория Карасина, прибывший в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен и прочие деятели международного сообщества навязывают миру бандитскую атмосферу и кровопролитие. Об этом сообщил Life.ru.

Он добавил, что, следовательно, к действиям безответственного режима Владимира Зеленского нужно относиться только через одну призму: человек перешагнул через пределы достойного и разумного поведения.

По мнению сенатора, «просроченный» президент Незалежной ведет своих граждан к гибели, страну – к трагедии, а международное сообщество – к мировой войне. Это необходимо понять западным кураторам и прекращать оказывать помощь этому обезумевшему человеку.

Он подчеркнул, что удар по Тульской области не связан с приездом Блинкена в Киев, это только повод. Украинский лидер перешагнул грань допустимого, поэтому к нему надо относиться как к человеку, который провоцирует мировую катастрофу.

Ранее в США признали, что нападение на Курскую область стало катастрофой для Киева.