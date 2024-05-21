Сенатор Карасин заявил, что после потери легитимности Зеленский пошел вразнос
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По словам сенатора верхней палаты парламента Григория Красина, после потери легитимности украинский лидер пошел вразнос. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что без каких-то экивоков Зеленский теперь обвиняет в нерешительности с поставками новейшего вооружения Штаты и весь Запад, добивается их разрешения бить по всем без исключения объектам в нашей стране, то есть человек превращается во зверя.
Напомним, что срок легитимности Владимира Зеленского истек вчера.
Ранее сообщалось, что ООН продолжит и дальше считать его президентом Незалежной. Однако сенатор Владимир Джабаров предупредил, что Зеленский больше не является президентом Украины и его скоро ждет народный трибунал Донбасса.