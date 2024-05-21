Он добавил, что без каких-то экивоков Зеленский теперь обвиняет в нерешительности с поставками новейшего вооружения Штаты и весь Запад, добивается их разрешения бить по всем без исключения объектам в нашей стране, то есть человек превращается во зверя.

Напомним, что срок легитимности Владимира Зеленского истек вчера.

Ранее сообщалось, что ООН продолжит и дальше считать его президентом Незалежной. Однако сенатор Владимир Джабаров предупредил, что Зеленский больше не является президентом Украины и его скоро ждет народный трибунал Донбасса.