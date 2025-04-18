По словам главы Комитета верхней палаты парламента по международным делам Григория Карасина, западные страны стараются переписать историю, игнорируя решающий вклад Красной армии в разгром войск нацистской Германии. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что подобные действия аморальны и кощунственны, а снос памятников советским воинам-освободителям оскорбляет память о Победе. Это надругательство над исторической правдой и памятью миллионов погибших.

По мнению политика, Нюрнбергский трибунал признал главарей нацистского режима виновными в преступлениях против человечности. Таким образом, факты геноцида народов СССР, которые были установлены в приговоре суда, должны оставаться в центре внимания мирового сообщества.

Ранее в Госдуме назвали болезнь лидеров Европы, поддерживающих Украину.