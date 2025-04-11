Спикер Госдумы Вячеслав Володин на канале «Специально для RT» жестко высказался о европейских лидерах, которые активно поддерживают Киев и его нацистский режим.

Как отметил Володин, кровавые страницы истории должны напоминать всем про то, как чудовищна и недопустима сама идеология нацизма, которой придерживаются в нынешнем Киеве. В память создали Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, но, как считает спикер ГД, для украинской власти это пустой звук.

Тем временем для России — это печальная и важная часть истории. По словам Володина, миллионы советских граждан погибли 80 лет назад, защищая страну, ее интересы и жителей от фашистов. Сейчас на этой теме активно спекулируют европейские лидеры, поддерживающие Киев и по сути неправомерный режим. Историю пытаются переписать, что нельзя допустить.

«Особенно лицемерно выглядят директивы немецких чиновников не допускать представителей России и Белоруссии к участию в памятных мероприятиях в ФРГ по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. У европейских лидеров, поддерживающих нацистов киевского режима, очевидно, прогрессирующая форма исторической амнезии», — заявил парламентарий.

Володин подчеркнул, что Россия сделает все, лишь бы будущие поколения знали правду о подвиге и героизме народа.

Ранее сообщалось, что в Минсоцразвития Московской области рассказали о поддержке узников фашизма.