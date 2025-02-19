По словам сенатора верхней палаты парламента Андрея Климова, нельзя с полной уверенностью утверждать, какие именно суммы Вашингтон и Брюссель выделяли в качестве военной помощи Незалежной, тем не менее совершенно очевидно, что в Киеве расхитили часть выделенных средств, а еще часть передали своим коррупционным хозяевам из прежней администрации. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что имеются основания полагать, что неожиданное богатство того же главы киевского режима связано с хищениями из выделенной помощи, которую в том числе и предыдущая администрация Белого дома отмывала на территории Украины.

По мнению сенатора, по ряду американских законов за подобные хищения положен электрический стул или пожизненное заключение. В связи с этим нельзя исключать, что Зеленский станет фигурантом какого-то уголовного дела в США.

Ранее сообщалось, что Зеленский счел несерьезным требованием Трампа вернуть $500 млрд.