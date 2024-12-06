По мнению сенатора верхней палаты парламента Андрея Климова, сообщения The Wall Street Journal о том, что Незалежная планирует объявить о готовности к переговорам с Москвой, являются слухами. Об этом сообщает Life.ru.

Он подчеркнул, что власти киевского режима выполняют волю Вашингтона и Лондона, а из Штатов пока никаких указаний от нового президента Дональда Трампа им не поступало.

По мнению сенатора, для начала переговоров просроченный украинский лидер должен отменить собственный указ, тем не менее сделать ему это будет сложно даже в силу бюрократических причин: так, указ был президентским, а полномочия Зеленского как главы государства истекли.

Он отметил, что в целом акт капитуляции украинский президент может подписать, так как ему подчиняется большое число вооруженных людей, однако на большее у него правовых полномочий нет.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует поставить Украину в наилучшую позицию для переговоров.