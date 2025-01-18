В России заявили об отказе от переговоров с США до тех пор, пока они поддерживают Украину

Российское правительство не будет вести переговоры с Соединенными Штатами по ключевым вопросам до тех пор, пока Вашингтон не прекратит поддерживать украинские власти. Такое заявление сделал Иван Тимофеев, глава Российского совета по международным делам. Его слова привело РИА Новости.

Ранее Россия не учитывала украинский вопрос при обсуждении с Америкой ряда важных тем, таких как ядерные проблемы, экономика и прочее. После начала специальной военной операции все изменилось.

«Мы не будем обсуждать что-либо, касающееся отношений двух стран, пока не будут решены принципиальные вопросы безопасности, пока оказывается поддержка противникам России», — указал Тимофеев.

Он добавил, что у нового президента США есть понимание, что из украинского конфликта необходимо постепенно выпутываться. Существует только вопрос того, в какой степени Трамп будет готов пойти на уступки РФ при завершении боевых действий.

Ранее политолог Веселовский высказал мнение, что у России есть шансы диктовать свои условия Западу при завершении украинского конфликта. Москва заключает договор о всеобъемлющем партнерстве с Ираном. До этого подобные соглашения были заключены с Китаем и КНДР. В итоге РФ не в одиночку противостоит недружественным странам, и с ней придется считаться.