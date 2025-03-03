Сенатор Клишас назвал итоги визита Зеленского в Британию
В Совфеде заявили, что Зеленский получил от Лондона карт-бланш добивать Украину
Фото: [Соцсети]
По словам сенатора верхней палаты парламента Андрея Клишаса, украинский лидер Владимир Зеленский на встрече в британской столице получил карт-бланш добивать Незалежную. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он подчеркнул, что в целом саммит могильщиков Украины в Лондоне завершился успешно.
Ранее Зеленский объявил о подписании кредитной сделки с Великобританией.