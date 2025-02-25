По словам сенатора верхней палаты парламента Андрея Клишаса, высший представительный орган Незалежной по существу отказал в доверии украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что такой провал легитимности довелось лицезреть напрямую европейским спонсорам Зеленского.

Напомним, что полномочия украинского лидера на должности главы Незалежной официально истекли еще весной прошлого года.

Ранее сообщалось, что постановление о продлении полномочий Зеленского подвергли жесткой критике на Украине.