Сенатор Косачев объяснил причины, по которым Россия списывает долги некоторым странам

Россия списывает долги некоторым развивающимся странам вынужденно, чтобы укрепить свое сотрудничество с ними. Такое заявление сделал Константин Косачев — заместитель председателя Совета Федерации. Его точку зрения привел ТАСС.

По утверждению сенатора, практика списания долгов укрепилась еще во времена СССР. Тогда долги прощали за правильный идеологический выбор. Часто сразу при выдаче кредитов было понятно, что эти деньги уже не вернутся в страну. Подобное иногда происходит и сейчас, но в другой форме.

«В соответствии с бюджетным кодексом, Россия не имеет возможности кредитовать своих партнеров, кредитовать сотрудничество между нами и соответствующими странами в условиях непогашенного долга с их стороны», — указал он.

Косачев добавил, что это соображение заставляет РФ списывать долг. Таким образом было списано порядка $20 млрд странам Африки. Их простили за последние 20 лет.

Ранее сообщалось, что долг России вырос на 4,3%, он достиг 26,707 трлн руб. Эксперты объяснили, что относительно ВВП и оборотов экономического роста РФ эти показатели абсолютно нормальные на данный момент. Также было пояснено, что рост госдолга нельзя назвать отрицательной или положительной тенденцией. Любому государству выгодно жить в кредит, но лишь до того момента, пока у страны есть возможность обслуживать его и одномоментно закрыть.