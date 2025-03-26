Сенатор Косачев определил отличие Черноморской инициативы от зерновой сделки

По словам сенатора верхней палаты парламента Константина Косачева, принятая в Эр-Рияде Черноморская инициатива имеет кардинальное отличие от зерновой сделки 2022 года в том, что в ней четко зафиксировано, что должна сделать противоположная сторона. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что к реализации нового соглашения, кроме Вашингтона, должны будут присоединиться и прочие государства Запада, препятствующие безопасному судоходству в Черном море, перекрывающие банковские переводы, блокирующие страховочные механизмы и прочее.

Ранее стало известно о новой встрече делегаций США и Украины в Саудовской Аравии.