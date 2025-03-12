По словам зампреда верхней палаты парламента Константина Косачева, любые договоренности относительно Незалежной будут на условиях Москвы, а не Вашингтона. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он подчеркнул, что это не шапкозакидательство, а понимание того, что реальные соглашения по-прежнему пишутся там, на фронте, что должны понимать в США.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал Зеленского серьезно отнестись к переговорам о мире.