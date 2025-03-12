Сенатор Косачев определил суть договоренностей по Украине
В Совфеде заявили, что все договоренности по Украине будут на условиях Москвы
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По словам зампреда верхней палаты парламента Константина Косачева, любые договоренности относительно Незалежной будут на условиях Москвы, а не Вашингтона. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он подчеркнул, что это не шапкозакидательство, а понимание того, что реальные соглашения по-прежнему пишутся там, на фронте, что должны понимать в США.
Ранее сообщалось, что Трамп призвал Зеленского серьезно отнестись к переговорам о мире.