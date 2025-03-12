Трамп призвал Зеленского серьезно отнестись к переговорам о мире

Делегация США намерена добиться заключения мирного соглашения между РФ и Украиной, подчеркнул американский президент Дональд Трамп в ходе разговора с Владимиром Зеленским. Его позицию в эфире телеканала Fox News озвучила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

Американские чиновники выражали сомнения, но Трамп продемонстрировал свою компетентность в сделках, четко указав президенту Украины Владимиру Зеленскому на серьезность намерений США по мирным переговорам, подчеркнула Левитт.

По итогам переговоров между делегациями Украины и США американская сторона выступила с призывом прекратить боевые действия.

После этого офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, из которого следует, что Киев поддерживает инициативу США о временном прекращении огня на 30 дней. В документе также подчеркивается, что США возобновляют военную поддержку Украины и передачу разведданных. Трамп отметил, что Украина готова к полному прекращению огня и теперь Вашингтон будет ждать решения российской стороны.

Ранее сообщалось о том, что Зеленского снова пригласили в Белый дом.