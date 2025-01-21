Сенатор Косачев считает, что подписание первых указов Трампом преобразовалось в шоу

По словам зампреда верхней палаты парламента Константина Косачева, глава Белого дома Дональд Трамп сделал из подписания указов в первый день президентства шоу. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что шоу заключается в том, что кандидат обещал, а президент сделал.

По мнению сенатора, многие из его последствий станут серьезными, чего новый американский лидер и добивается.

Ранее политолог Корнилов назвал причины, по которым Трампу выгодно завершение украинского конфликта.