По словам сенатора верхней палаты парламента Константина Косачева, французский лидер Эммануэль Макрон в своем телеобращении к нации вчера вечером пугал мир, сказав, что «русские идут!». Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что в свою очередь глава Белого дома Трамп в своем выступлении заявил о том, как обеспечить возрождение нации через преодоление собственных ошибок прошлого, а Макрон вел поиск объяснения проблем лишь во внешних причинах, где ключевой была Москва.

По мнению политика, при принятии российской реакции на наступление Североатлантического альянса за некую «заведомую агрессивность», президент Франции маниакально навязывает французам, своим союзникам и всему окружающему миру фальшивую концепцию происходящего - «русские идут!».

Он уточнил, что ошибочность анализа является больше надуманной, чем объективной, что приводит к роковым ошибкам в планировании.

Ранее сообщалось, что Макрону не удалось убедить Трампа поддержать отправку военных на Украину.