По словам руководителя комиссии верхней палаты парламента по информационной политике Алексея Пушкова, премьер-министр Великобритании Кир Стармер уйдет в отставку на фоне антииммигрантских протестов с беспорядками в стране. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он уточнил, что жители Великобритании сыты по горло происходящим, а Кир Стармер сделал «грозный вид» и стал угрожать британцам репрессиями на фоне массовых беспорядков.

По мнению сенатора, начало работы Стармера на посту руководителя британского кабмина является плохим, поэтому он также может отправиться в отставку вслед за своими предшественниками – Борисом Джонсоном, Лиз Трасс и Риши Сунаком.

Ранее сообщалось, что Москва сделала резкое предупреждение премьер-министру Великобритании о недопустимости разрешения Украине бить по целям на территории нашей страны.