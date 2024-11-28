По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, премьер-министр Канады Джастин Трюдо всегда был «нулем». Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что в Вашингтоне прогнозируют скорое и неизбежное его падение.

По мнению политика, Трюдо ненавидят сами жители страны, а Трамп не станет вести с ним переговоры.

Он подчеркнул, что в целом канадский премьер был всегда нулем, однако сами канадцы по необъяснимым причинам этого не видели.

Ранее сообщалось, что Трамп после угроз пошлинами в 25% «хорошо» поговорил с Трюдо.