Сенатор Пушков: Макрон во время встречи с главой КНР постарается выглядеть главой сверхдержавы

Амбиции президента Франции Эммануэля Макрона таковы, что он попытается представить свою страну как одну из главнейших мировых держав. Так считает Алексей Пушков, член Совета Федерации. Такую точку зрения он озвучил в своем телеграм-канале.

По мнению Пушкова, у Макрона очень большие амбиции. Именно поэтому он во время визита Си Цзиньпина в Париж попытается поставить себя на одном уровне с главами «стран большого треугольника», то есть руководителями США, КНР и РФ. На самом деле, он не может играть подобной роли в мире, поскольку у возглавляемой им страны нет тех возможностей, на которые претендует сам Макрон.,

«У Франции нет для этого ни потенциала, ни достаточной степени суверенитета, который позволил бы ей проводить хотя бы автономную политику в рамках западного альянса», - указал Пушков.

Весь авторитет Франции был передан Еврокомиссии и США, поэтому Макрону никто не верит. Не поверит и Си Цзиньпин, поэтому все попытки французских властей убедить Китай прекратить поддерживать Россию обречены на провал.

Ранее Макрон публично пообещал, что обсудит с китайским лидером «олимпийское перемирие» на Украине. Он пожаловался, что Москва пока никак не отреагировала на его идею приостановить боевые действия на время проведения олимпиады в Париже.