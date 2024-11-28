По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, Дональд Трамп победил на президентских выборах в Штатах во многом потому, что его соперница, демократка Камала Харрис поразила весь мир своей глупостью, дурацким смехом и некомпетентностью. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что эту вопиющую некомпетентность, неспособность формулировать свои мысли, как и отсутствие мыслей как таковых, в кулуарах признавал Барак Обама, что его оправданно пугало.

Ранее Ушаков рассказал, кто будет присутствовать на инаугурации президента США от РФ.