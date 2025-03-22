Сенатор Пушков назвал планы Западной Европы в отношении Трампа

По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, западноевропейские страны хотят превратить Штаты и их лидера Дональда Трампа в международного изгоя. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что, возможно, об этом свидетельствуют предупреждения властей Великобритании и ФРГ своих граждан об опасности посещения США.

По мнению сенатора, в таком случае интересен ответ на вопрос, чем, собственно, ответит Трамп на подобное проявление небывалой европейской враждебности к Штатам.

Ранее он отметил изменения отношения Вашингтона к событиям на Украине.