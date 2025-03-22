По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, отношение к событиям в Незалежной постепенно меняется в Штатах. Об этом он заявил в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Он добавил, что сотрудники влиятельного американского СМИ The Hill признают, что стрельбу на майдане в Киеве одиннадцать лет назад начали украинские ультраправые боевики. Именно так теперь трактует американская пресса исторические события в Киеве. Также в указанной статье признается, что украинским властям того периода было предъявлено ложное обвинение в стрельбе по протестующим и что данная провокация привела к дальнейшему кризису в Незалежной.

Ранее публицист Холмогоров заявил, что США могут воскресить Юлию Тимошенко.