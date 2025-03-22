В Совфеде отметили изменение отношения Вашингтона к событиям на Украине
В Совфеде пояснили, как меняется отношение США к украинским событиям
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По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, отношение к событиям в Незалежной постепенно меняется в Штатах. Об этом он заявил в своем аккаунте в одной из соцсетей.
Он добавил, что сотрудники влиятельного американского СМИ The Hill признают, что стрельбу на майдане в Киеве одиннадцать лет назад начали украинские ультраправые боевики. Именно так теперь трактует американская пресса исторические события в Киеве. Также в указанной статье признается, что украинским властям того периода было предъявлено ложное обвинение в стрельбе по протестующим и что данная провокация привела к дальнейшему кризису в Незалежной.
Ранее публицист Холмогоров заявил, что США могут воскресить Юлию Тимошенко.