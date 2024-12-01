Сенатор Пушков назвал последствия угроз Трампа ввести пошлины на товары из БРИКС

По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, угрозы вновь избранного американского лидера Дональда Трампа ввести 100%-е пошлины на товары из стран БРИКС имеют декларативный характер и в действительности нереализуемы. Об этом он написал в своем аккаунте в Telegram.

Он отметил, что будущему президенту Штатов свойственна манера демонстрировать, что он может все решить одним разговором, одним шагом.

По мнению политика, в процессе продвижения в собственных интересах глобализации Вашингтон в результате оказался зависимым от нее и импорта прочих стран. При этом Штаты не смогут помешать странам БРИКС переходить на взаиморасчеты в нацвалютах, а также работать над новой системой платежей, являющейся альтернативой SWIFT.

Он добавил, что пафос озвученной Трампом меры уменьшает и тот факт, что с Вашингтоном при торговле государства БРИКС не планируют отказываться от американской нацвалюты.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил, что введет стопроцентные пошлины против стран БРИКС в случае, если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты.