По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, в Вашингтоне представители Демократической партии близки к панике, поскольку их кандидат в президенты страны - вице-президент Камала Харрис «неуклонно отступает». Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что предвыборная кампания в Штатах приближается к точке перелома.

По мнению политика, если еще неделей ранее Трамп и Харрис делили между собой лидерство в колеблющихся штатах, то к началу текущей недели Трамп вышел вперед везде, кроме одного штата.

Ранее в посольстве России заявили, что слова Харрис о Путине говорят о бессилии элиты США.