Посольство России: слова Харрис о Путине говорят о бессилии элиты США

Посольство России в США прокомментировало слова вице-президента Штатов и кандидата в президенты страны Камалы Харрис в адрес российского лидера Владимира Путина. Заявление дипломатического ведомства опубликовано в мессенджере.

Накануне Харрис в эфире «Шоу Говарда Стерна» поделилась впечатлениями о новой книге американского журналиста Боба Вудварда «Война». Вице-президент, комментируя один из тезисов, назвала Владимира Путина «диктатором-убийцей».

«Такого рода эскапады оскорбляют весь российский народ, демонстрирующий непоколебимую сплоченность вокруг руководителя нашей страны», — считаю дипломаты.

Американские политики нередко нелестно высказываются в адрес российского президента. Так, президент США Джо Байден в 2022 году назвал Путина «убийцей», на что в ответ получил фразу от лидера РФ: «Кто как обзывается — тот так и называется».

8 октября Харрис заявила, что не собирается встречаться с Владимиром Путиным по вопросу обсуждения конфликта на Украине. Ее главный конкурент — экс-президент США Дональд Трамп, который участвует в выборах, напротив, заявлял, что для окончания конфликта созвонился бы с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.