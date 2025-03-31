Сенатор Пушков назвал причины увиливания Рютте от вопроса членства Украины в НАТО
В Совфеде заявили, что Рютте в отношении Украины хочет угодить и США, и Европе
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По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте «крутит-вертит» насчет членства Незалежной в военном блоке, поскольку старается угодить и Вашингтону, и Брюсселю. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он уточнил, что концепция Рютте предполагает, что в рамках мирного соглашения Киев членом альянса не станет, а вот в будущем — может.
По мнению сенатора, смысл мирного урегулирования состоит именно в том, чтобы Незалежная отказалась от членства в военном блоке и законодательно закрепила свой нейтральный статус.
Ранее он дал оценку поведению Стармера и Макрона по отношению к украинскому конфликту.