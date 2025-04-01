В Конгрессе США допустили возможность выдвижения Трампа на новый срок президентства

Дональд Трамп может выдвинуть свою кандидатуру на новый срок в случае изменения Конституции США. Такое заявление сделал Майк Джонсон, спикер палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов. Его точку зрения привел телеканал NBC News.

По утверждению Джонсона, он уже общался с Трампом по поводу возможности выставления его персоны на новые выборы президента. Сам глава Белого дома осознает сложность этого процесса, но в то же время есть законные способы сделать подобный шаг.

«Всем говорю, читайте конституцию, есть конституционные пути. Придется изменить конституцию, чтобы это сделать, так что это довольно высокая планка», — указал спикер.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил об ожидании от России согласия на сделку по Украине. Глава Белого дома пригрозил РФ новыми санкциями, если не будет прогресса по украинскому вопросу.