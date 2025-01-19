По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, Незалежная становится для стран Старого Света вредоносным государством. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что причины начинаются от миллионов беженцев, которые не работают либо разъезжают на иномарках, до проблем, возникающих с поставкой российского голубого топлива, необходимого некоторым европейских государств.

По мнению политика, таким образом, Киев создает Европе многочисленные проблемы, ничего не давая взамен жителям ее стран.

Ранее он заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к военному столкновению РФ с альянсом.