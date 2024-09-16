Сенатор Пушков назвал вероятную задачу-минимум покушений на Трампа

По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, задачей-минимум покушений на экс-лидера США Дональда Трампа может быть запугивание политика. Об этом сообщили Argumenti.ru.

Он добавил, что сторонники Трампа в Штатах прогнозировали, что на него может быть организовано еще одно или даже не одно покушение.

По мнению сенатора, постоянное запугивание Трампа путем таких покушений может служить средством выбивания из него боевого духа.

Ранее Дональд Трамп рассказал о своем самочувствии после инцидента со стрельбой.