Трамп рассказал о своем самочувствии после инцидента со стрельбой

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп чувствует себя хорошо после инцидента со стрельбой.

Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов). Он заявил, что пообщался с Трампом. Грэм отметил, что экс-президент США пребывает в отличном расположении духа и полон решимости спасти свою страну.

Сенатор также подчеркнул,что Трамп — один из самых сильных людей, которых он знает.

Инцидент со стрельбой произошел недалеко от гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. Дональд Трамп-младший, сын бывшего президента США, сообщил, что полицейским удалось задержать подозреваемого в стрельбе.

Газета New York Post заявила, что перестрелку устроили двое неизвестных. Они не целилсь в Трампа, а хотели попасть друг в друга. Позднее поступила информация о том, что одним из них был агент Секретной службы, который заметил рядом с экс-президентом вооруженного мужчину.

Ранее сообщалось о том, что Никки Хейли призвала Трампа и Вэнса перестать называть Харрис глупой.