По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, во Франции все чаще задаются вопросом, дотянет ли Эммануэль Макрон до конца президентского срока. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что при этом демонстранты в Париже требуют отставки французского лидера, выхода Пятой Республики из Евросоюза, свободы слова и мнений. Кроме того, видно множество плакатов, выражающих поддержку Илону Маску.

Ранее Макрон заявил, что Вашингтону следует убедить Москву о необходимости переговоров.