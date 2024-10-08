По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, программа кандидата в президенты США Камалы Харрис в украинском кризисе предполагает путь по новым ступеням эскалации. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что Трамп говорит о крайней опасности кризиса для Штатов и необходимости его срочного решения, а Харрис — о готовности продлевать конфликт до бесконечности, рискуя страной.

Ранее действующий американский лидер Джо Байден вновь заявил об участии в президентской гонке.