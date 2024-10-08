Сенатор Пушков обозначил суть программы Харрис в украинском кризисе
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По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, программа кандидата в президенты США Камалы Харрис в украинском кризисе предполагает путь по новым ступеням эскалации. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что Трамп говорит о крайней опасности кризиса для Штатов и необходимости его срочного решения, а Харрис — о готовности продлевать конфликт до бесконечности, рискуя страной.
Ранее действующий американский лидер Джо Байден вновь заявил об участии в президентской гонке.