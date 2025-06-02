По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, голосом кандидата от польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароля Навроцкого, который выиграл президентские выборы, говорят поляки, весьма уставшие от Незалежной и связанных с ней колоссальных расходов. Об этом сообщают Argumenti.ru.