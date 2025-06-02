Сенатор Пушков определил, кто говорит голосом Навроцкого в Польше
В Совфеде заявили, что голосом Навроцкого говорят уставшие от Киева поляки
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По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, голосом кандидата от польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароля Навроцкого, который выиграл президентские выборы, говорят поляки, весьма уставшие от Незалежной и связанных с ней колоссальных расходов. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что в скором времени Евросоюз начнет обрабатывать в своем духе скептически настроенного к Брюсселю польского политика, делая ставку на враждебность к России и двоевластие в Польше.
Ранее стало известно о планах нового президента Польши прекратить помощь Украине.