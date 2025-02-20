Сенатор Пушков определил проигравшего в украинском конфликте с США
В Совфеде заявили, что проигравшим в конфликте США и Украины будет лишь Киев
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По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, проигравшим в конфликте Штатов и Незалежной может быть только киевская сторона из-за полного несоответствия весовых категорий. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что едва сдерживаемые разногласия и противоречия между действующим главой Белого дома и главарем киевского режима вышли наружу и становятся острыми.
Ранее глава Минфина США раскрыл изящный план Трампа, который загубил Зеленский.