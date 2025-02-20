Министр финансов США Скотт Бессент прокомментировал выступление Владимира Зеленского на международной конференции в Мюнхене и отметил, что его высказывания ухудшили отношения между Киевом и Вашингтоном. Об этом глава ведомства заявил в эфире Bloomberg TV.

Бессент подчеркнул, что Зеленский сделал ряд неуместных заявлений, которые лишь усугубили существующие разногласия.

«У президента Трампа был на самом деле изящный план, он заключался в том, чтобы сблизить украинцев с США, «давайте заключим эту экономическую сделку»... а затем сказать россиянам: «идите за стол переговоров», — сказал Бессент.

Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social назвал Зеленского «диктатором без выборов» и поддержал необходимость проведения голосования на Украине.

Срок полномочий главы киевского режима истек еще 20 мая 2024 года. Зеленский обосновал отмену выборов действием военного положения на Украине.

Что касается экономических вопросов, то Вашингтон ожидает от Киева предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на предоставленную финансовую и военную поддержку. Это соглашение заключается в праве США использовать 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Тем не менее, нелегитимный украинский лидер отказался от подписания данного документа.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что США в лице президента Дональда Трампа готовятся остановить финансирование Украины.