Сенатор Пушков отметил популярность Трампа

По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, американский лидер Дональд Трамп по-прежнему весьма популярен, несмотря на отсутствие у него явных достижений. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он отметил, что огромная толпа, устроившая стоячую овацию главе Белого дома, приветствует Дональда Трампа во время его появления во Флориде на матче UFC. Указанная овация десятков тысяч человек стала ответом на акции протеста против Трампа, которые были организованы Демократической партией страны и прокатившиеся недавно по 50 штатам.

Ранее он заявил, что обещанных разоблачений при Трампе пока не случилось.