По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, обещанных разоблачений при американском лидере Дональде Трампе пока не наблюдается. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он уточнил, что дальше постов в социальных сетях, вроде записи дочери Трампа Иванки, и обещаний разобраться со злодеями-глобалистами дело не движется.

По мнению сенатора, об этом идут только одни разговоры.

Ранее он заявил, что заявил, что Трамп прекратит финансировать Украину.