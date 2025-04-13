Сенатор Пушков заявил, что обещанных разоблачений при Трампе пока не случилось
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По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, обещанных разоблачений при американском лидере Дональде Трампе пока не наблюдается. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он уточнил, что дальше постов в социальных сетях, вроде записи дочери Трампа Иванки, и обещаний разобраться со злодеями-глобалистами дело не движется.
По мнению сенатора, об этом идут только одни разговоры.
Ранее он заявил, что заявил, что Трамп прекратит финансировать Украину.