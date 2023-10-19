Сенатор Пушков «отправил в астрал» Байдена за его виртуальные фантазии о секторе Газа и Украине

Сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков иронично прокомментировал недавние высказывания президента США Джо Байдена, заявившего, что он не верит в то, что ракетный удар по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа мог нанести Израиль.

Политик обвинил главу Белого дома в склонности постоянно пребывать в вымышленной реальности. Ведь именно там как раз Израиль и не мог так поступить, сыронизировал Пушков.

«Президент Байден уходит в политический астрал, суть которого - не видеть реальности. В виртуальном мире Байдена Израиль не наносил удар по больнице в Газе, хотя об этом говорит весь мир», — написал Пушков в своем аккаунте в соцсетях.

В продолжение темы сенатор приоткрыл суть того, что еще происходит в виртуальном мире главы Белого дома в свете проводимой РФ СВО на Украине. По словам Пушкова, Байдену удобно прибегать к фантазиям о военных успехах ВСУ, которых также никто, кроме него, не видит в мире.

«Что еще происходит и не происходит в виртуальной вселенной Джозефа Байдена? Легко догадаться: происходит только то, что нужно, приятно и выгодно администрации США. Но политика, как известно, жестче», — заключил политик.

Напомним, ракетный удар, предположительно, израильских ВВС по госпиталю в секторе Газа, произошедший во вторник, 17 октября, унес жизни более 800 человек.

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