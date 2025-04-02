Сенатор Пушков оценил масштаб скандала вокруг Марин Ле Пен

По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, скандал вокруг лидера французских правых Марин Ле Пен вышел далеко за пределы этого государства. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что об этом свидетельствует заявление итальянского лидера Мелони о том, что запрет этого французского политика является объявлением войны со стороны Евросоюза.

Напомним, что недавно парижский суд признал Ле Пен виновной по делу о парламентских ассистентах.

Ранее Марин Ле Пен прокомментировала реакцию Кремля на свой приговор.