По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, в отношении конфликта в Незалежной лидер Штатов Дональд Трамп вполне последователен. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он уточнил, что приостановка американским лидером всей военной помощи Киеву, пока тот не покажет добросовестное стремление к миру, как раз опровергает рассуждения о «непредсказуемости» Трампа. Таким образом, как минимум, в отношении украинского конфликта он вполне последователен.

Ранее сообщалось, что на Западе заговорили о капитуляции ВСУ.