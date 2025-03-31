По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, глава Белого дома Дональд Трамп весьма раздражен маневрами главаря киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что американский лидер обещал президенту Незалежной большие проблемы в случае отказа последнего от сделки по редкоземам или изменить ее в собственную пользу.

По мнению сенатора, тон президента Штатов также не оставляет сомнений, что он сильно раздражен маневрами украинского лидера.

Ранее политолог Солонников рассказал, был ли конфликт Трампа и Зеленского постановкой.