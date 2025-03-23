Сенатор Пушков пояснил, планирует ли Вашингтон окончательно прекратить помощь Киеву
В Совфеде заявили, что США хотят заставить Киев пойти на мирное соглашение
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По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, Вашингтон не намерен окончательно бросить Киев, однако желает добиться прекращения конфликта. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он уточнил, что также в планах у Штатов побудить Киев, либо заставить, если потребуется, пойти на мирное урегулирование.
Напомним, что ранее спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф сообщил, что США не может вечно финансировать Незалежную, американская сторона видит в этом угрозу довести конфликт до применения ядерного оружия.
Ранее Уиткофф назвал центральным конфликтом ситуации в новых регионах РФ.