По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, Вашингтон не намерен окончательно бросить Киев, однако желает добиться прекращения конфликта. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он уточнил, что также в планах у Штатов побудить Киев, либо заставить, если потребуется, пойти на мирное урегулирование.

Напомним, что ранее спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф сообщил, что США не может вечно финансировать Незалежную, американская сторона видит в этом угрозу довести конфликт до применения ядерного оружия.

Ранее Уиткофф назвал центральным конфликтом ситуации в новых регионах РФ.