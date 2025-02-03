Сенатор Пушков пояснил риск объявленной Трампом тарифной войны

По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, тарифная война, которую объявил глава Белого дома Дональд Трамп Мексике, Канаде и КНР, очень рискованна. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что это решение было в штыки встречено американским экономическим и бизнес-сообществом как способное увеличить стоимость американской продукции и разогнать инфляцию.

Напомним, что сегодня американский лидер отметил, что Вашингтон точно введет доппошлины на поставки из Евросоюза.

Ранее сообщалось, что в США заявили о приостановке введения пошлин против Мексики.