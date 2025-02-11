По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, ключи от переговоров об урегулировании украинского конфликта не в европейских странах, а в руках Москвы и Вашингтона. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что Зеленский постарается опираться в основном на Европу.

По мнению политика, заявления со стороны Брюсселя, что он не примет соглашение, достигнутое без участия Европы, является попыткой оказать давление на американского президента Дональда Трампа и «впрыгнуть в переговорный поезд».

Ранее он призвал дать Европе окончательно упасть.