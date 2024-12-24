Зурабишвили пригрозила «свержением режима», если не будут назначены новые выборы

В своем специальном видеообращении, опубликованном в понедельник, 23 декабря, президент Грузии Саломе Зурабишвили предупредила о возможности «свержения режима», если правящая партия «Грузинская мечта» и оппозиция не смогут прийти к соглашению по вопросу проведения новых парламентских выборов. Об этом сообщает Interpressnews.

По мнению политика, ситуация в Грузии настолько сложная, что, как она считает, «не осталось других законных и конституционных способов решения проблемы, кроме проведения новых выборов». Эти выборы, по мнению Зурабишвили, должны состояться не позднее 29 декабря.

«Если не будет достигнут компромиссный вариант, диалог, есть другой вариант — мы доберемся до выборов, свергнув этот режим, другого пути нет», — сказала она.

Президент Грузии также анонсировала создание некоего совета, который под ее руководством будет готовить страну к новым выборам.

«После встречи с оппозиционными партиями готовится документ, который опишет все те условия, которые минимально необходимы для проведения в скором времени новых выборов», — сказала Зурабишвили в видеообращении.

Уходящий президент заверила, что останется главой Грузии и после истечения ее полномочий 29 декабря.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что по закону президент республики Саломе Зурабишвили уйдет в отставку и выйдет на пенсию, несмотря на ее желание задержаться на посту.