По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, нынешний хозяин Белого дома Джо Байден счастлив, что кандидат от Демократической партии Камала Харрис проиграла республиканцу Дональду Трампу на прошедших в начале этого месяца президентских выборах. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Именно таким образом он оценил фотографию, где запечатлены Трамп, Байден и его супруга Джилл в состоянии идиллии, несмотря на то что оба ненавидят Дональда Трампа и хотели его посадить в тюрьму. Это уже стало политической традицией в Штатах.

Ранее Байден назвал сторонников Трампа «отбросами» на предвыборном митинге в Пуэрто-Рико.