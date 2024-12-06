Сенатор Пушков считает, что Бербок обладает наибольшим невежеством среди всех политиков Западной Европы

По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок даже на фоне нынешних европейских политиков выделяется редким невежеством. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он уточнил, что глава германского МИДа перепутала Европу с Африкой, заявив в ходе сессии глав МИД стран ОБСЕ на Мальте, что невозможно одурачить 1,3 млрд жителей Европы. При этом это численность населения Африки, а не Европы.

Ранее сообщалось, что Бербок в стремлении раскритиковать Лаврова ошиблась в пределах населения Европы.