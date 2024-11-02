Сенатор Пушков считает, что демократы хотят расправиться с Маском в случае победы Харрис

По словам сенатора верхней палаты Алексея Пушкова, вероятнее всего, представители Демократической партии США планируют расправиться с бизнесменом Илоном Маском в случае победы вице-президента Камалы Харрис на предстоящих выборах главы государства. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он уточнил, что в этом уверен и сам Маск. Так, одна из последних публикаций гласит о том, что Маску может грозить высылка «за нарушение иммиграционных законов».

Ранее сообщалось, что Илона Маска уличили в нелегальной работе в США в начале карьеры.